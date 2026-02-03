بمشاركة 1000 متسابق.. شرم الشيخ تستعد لسباق "أيرون مان" العالمي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة سباق "أيرون مان" الدولي بمدينة شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحضور ممثل الشركة المنفذة ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للوقوف على التفاصيل التنظيمية للحدث.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل البطولة التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، حيث من المتوقع أن تشهد مشاركة نحو 1000 متسابق من مختلف الجنسيات، ويتكون السباق من ثلاث مراحل متتالية شاقة، تبدأ بالسباحة لمسافة 2 كيلومتر، ثم سباق الدراجات لمسافة 90 كيلومترًا، ويعقبها سباق جري لمسافة 21 كيلومترًا.

حدث عالمي

وأشار ممثل الشركة المنفذة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا الحدث العالمي يعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المدينة، وقدرتها على تنظيم فعاليات رياضية كبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية والأمنية، مؤكدًا أن البطولة ستسهم في الترويج لمصر كوجهة رياضية وسياحية آمنة وجاذبة.

وأضاف الممثل أن البطولة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز مفهوم السياحة الرياضية المستدامة، خاصة أن سباق "أيرون مان" يُقام في نحو 250 دولة حول العالم، ويُعد من أهم الفعاليات الرياضية التي تجمع بين التحدي البدني والتنافس الاحترافي، مما يعكس الطابع الدولي للحدث.

ترويج سياحي

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن استضافة شرم الشيخ لهذه البطولة تأتي في إطار تعزيز مكانة مصر السياحية والرياضية على المستوى العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة تؤهلها لاستقبال مثل هذه البطولات الكبرى.

وشدد المحافظ في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان خروج الحدث بالصورة المشرفة التي تليق باسم مصر، وبما يسهم بفعالية في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب سيناء.