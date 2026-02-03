إعلان

بجوار مدرسة ابتدائية.. حريق هائل يلتهم منزلًا في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:05 م 03/02/2026

حريق هائل يلتهم منزلًا في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد المنازل بقرية الحرجة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مما أثار حالة من القلق والذعر بين الأهالي نظرًا لشدة النيران وموقع الحريق.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل مجاور للمدرسة الابتدائية بقرية الحرجة، فجرى التوجيه فورًا بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها تمامًا قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

حريق هائل يلتهم منزل حريق بمنزل في بني سويف مديرية أمن بني سويف حريق في منزل بجوار مدرسة

