استئصال ورم بـ"مركز الكلام" لمريض مستيقظ بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة قناة السويس في تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق، بإجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمنطقة "استقبال الكلام" لمريض يبلغ من العمر 26 عامًا، باستخدام تقنية "النوم - الاستيقاظ - النوم"، وهي تقنية جراحية متقدمة تتطلب دقة فائقة وتكاملًا عالي المستوى بين الفرق الطبية، حيث تم استئصال الورم بالكامل دون المساس بالوظائف العصبية الحيوية.

وجرت الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبقيادة الدكتور خالد السيد، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وشارك في الفريق الجراحي كل من الدكتور أحمد عبد المنعم، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عبد العظيم، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمود أبو القاسم، نائب جراحة المخ والأعصاب، حيث عمل الفريق بتناغم تام لضمان الدقة المتناهية.

تخدير معقد

وشارك في هذا التدخل الدقيق فريق التخدير والعناية المركزة الذي تولى تنفيذ البروتوكول المعقد للجراحة الواعية، وضم كلًا من الدكتور محمد الحسيني، مدرس التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والدكتور إبراهيم توفيق، مدرس مساعد التخدير، والدكتور أحمد بلال، نائب التخدير، كما لعبت الدكتورة سمر حسين، طبيب الفسيولوجيا، والفريق المساعد، دورًا محوريًا من خلال مراقبة وظائف المخ والكلام، والتواصل المباشر مع المريض أثناء الاستيقاظ لقياس الاستجابات اللغوية وتحديد المناطق الوظيفية بدقة.

وبدأت تفاصيل الجراحة بتخدير كامل للمريض مع استخدام تقنية "Scalp Block" لتخدير أعصاب فروة الرأس، ثم جرى فتح الجمجمة والأم الجافية بتخدير موضعي يمنع الألم، وخلال العمل على القشرة المخية، تم إيقاظ المريض في المرحلة الحرجة لمتابعة وظائف الكلام والفهم باستخدام التحفيز الكهربي لتحديد المناطق الآمنة للاستئصال، وعقب الانتهاء أُعيد تخدير المريض لاستكمال إغلاق الجمجمة.

طاقم التمريض

وأشرف على تنظيم العمليات الدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى ومدير العمليات، بمشاركة إدارية من مس هدى صبحي، ومستر محمود متولي، ومستر عمر سعيد، بينما ضم فريق التمريض المشارك كلًا من مس ثريا عوض، ومس سمر بدوي، ومستر أحمد سمير، ومستر أحمد مصباح، ومس شيرين سعيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة في دعم التميز الطبي، فيما أشار الدكتور أحمد أنور عبد الغني إلى أن تماثل المريض للتعافي وقدرته على الحديث والمشي بصورة طبيعية يجسد المستوى العالمي للخبرات الطبية بالمستشفى والتكامل بين فرق الجراحة والتخدير والفسيولوجيا.