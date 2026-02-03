إعلان

حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

كتب : محمود الشوربجي

07:34 م 03/02/2026

حبس متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بإدارة نادي صحي دون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديًا صحيًا دون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت النشاط الإجرامي للمذكور داخل المنشأة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبصحبته 6 سيدات (إحداهن لها معلومات جنائية)، بالإضافة إلى شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي المتمثل في إدارة المنشأة للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي صحي حبس متهم الأجهزة الأمنية قسم شرطة مدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح بهذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح بهذه المناطق
علاقة محرمة وجثة في حقيبة.. تفاصيل صادمة في جريمة الأزاريطة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

علاقة محرمة وجثة في حقيبة.. تفاصيل صادمة في جريمة الأزاريطة بالإسكندرية

جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟
نصائح طبية

جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟
مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
أخبار المحافظات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد