حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بإدارة نادي صحي دون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديًا صحيًا دون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت النشاط الإجرامي للمذكور داخل المنشأة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبصحبته 6 سيدات (إحداهن لها معلومات جنائية)، بالإضافة إلى شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي المتمثل في إدارة المنشأة للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.