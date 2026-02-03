تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان

أعلن جهاز المشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، طرح شقق جديدة في مشروعها "أطلس حلوان" جاهزة للتسليم الفوري، حيث يتم طرح 52 شقة جاهزة للتسليم وبالتقسيط.

تتراوح مساحات الشقق من 67 مترًا وحتى 96 مترًا، والشقق بها المرافق كاملة من مياه – كهرباء – صرف، حيث سجلت الشقة الـ 67 مترًا 780 ألف جنيه، والشقة الـ 96 مترًا سجلت مليون 120 ألف جنيه، ليصل متوسط سعر المتر إلى 11 ألف و700 جنيه، وهي شقق نصف تشطيب على المحارة.

ويبدأ شراء كراسة الشروط من 15 فبراير 2026، حيث يتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه (دفعة جدية الحجز) للوحدة السكنية، وللسداد الفوري يتم سداد باقي ثمن الوحدة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سداد جدية الحجز، مع منح العميل نسبة خصم 3%.

كما يوجد سداد على 5 سنوات / 10 سنوات / 15 سنة، وذلك وفقًا لإمكانيات العميل، وبفائدة 3%.

وتقع الشقق بالبلوك رقم (22) بالمجاورة الأولى بالمجمع السكني الجديد "أطلس" – حلوان، وتُطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 356 جنيهًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 / 2 / 2026، والمعاينة يوميًا عدا يوم الجمعة بمقر الجهاز.

العنوان: المجمع السكني الجديد غرب الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) – حلوان.