إعلان

بالشمع الأحمر.. إغلاق أكبر "سنتر" دروس خصوصية في بورسعيد

كتب : مصراوي

09:16 م 03/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (1)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (4)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (6)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (7)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (5)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (2)
  • عرض 8 صورة
    إغلاق أكبر سنتر دروس خصوصية في بورسعيد (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، برئاسة سمر الموافي، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، استهدفت غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة في المحافظة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ما وُصف بأنه أكبر مركز للدروس الخصوصية في نطاق حي الشرق، وتحديدًا في تقاطع شارعي ممفيس والجبرتي، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتحفظ على كافة محتويات المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

ومن جانبها، أكدت رئيس حي الشرق أن هذه الإجراءات الحازمة تأتي ضمن خطة الحي الشاملة لتحقيق الانضباط في الشارع، بما يضمن مصلحة الطلاب ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق مراكز الدروس مراكز الدروس الخصوصية بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر
أخبار مصر

"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
حوادث وقضايا

حبس مدير نادي صحي بمدينة نصر بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
أخبار مصر

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد