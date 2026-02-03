بالشمع الأحمر.. إغلاق أكبر "سنتر" دروس خصوصية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، برئاسة سمر الموافي، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، استهدفت غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة في المحافظة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ما وُصف بأنه أكبر مركز للدروس الخصوصية في نطاق حي الشرق، وتحديدًا في تقاطع شارعي ممفيس والجبرتي، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتحفظ على كافة محتويات المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

ومن جانبها، أكدت رئيس حي الشرق أن هذه الإجراءات الحازمة تأتي ضمن خطة الحي الشاملة لتحقيق الانضباط في الشارع، بما يضمن مصلحة الطلاب ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجميع.