6 أقسام مطورة.. محافظ السويس يتفقد وحدة "الكلى والجهاز الهضمي" (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أجرى اللواء دكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، جولة تفقدية بوحدة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الباطنية والمناظير، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية بعد تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث شملت الجولة تفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوي، والاطلاع على الخريطة النهائية للمستشفى وما تم تنفيذه فعليًا من مراحل التطوير المختلفة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والدكتور أحمد شفيق رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور إسلام السيد رئيس فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد حلمي مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور محمد باشا رئيس أقسام الكلى بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة ماري صبحي مدير مديرية الصحة، إلى جانب رؤساء الأحياء ونواب السويس.

تفاصيل التطوير

ضمت أعمال التطوير تحديث المبنى الإداري والمخازن وخدمة العيادات الخارجية، إلى جانب تجهيز 6 أقسام طبية رئيسية تشمل الباطنة العامة، والجهاز الهضمي والكبد، والمناظير، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والأمراض المعدية، بالإضافة إلى لجنة الفيروسات الكبدية، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.

وأكد محافظ السويس خلال تفقده للأقسام، على أهمية الالتزام التام بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وضرورة توفير بيئة علاجية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفق المعايير المعتمدة لضمان راحة المترددين على المستشفى.