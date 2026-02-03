إعلان

"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر

كتب – أحمد العش:

10:09 م 03/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، واصفًا إياها بالادعاء الكاذب والافتراء الذي لا يستند إلى أي تصريحات أو وقائع رسمية.

وشدد المركز الإعلامي في بيانه على أن وزير التموين لم يدلِ بأي تصريحات نهائيًا في هذا الشأن، وأن ما جرى تداوله مختلق تمامًا ولا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن الصورة المتداولة والحديث المصاحب لها يشيران إلى عرض قدمه الوزير أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا العرض جاء بتاريخ (21 أكتوبر 2024)، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الموضوع المشار إليه، كما لم تتضمنه مضبطة المجلس على الإطلاق.

وأكد إعلام التموين في هذا السياق أن الدكتور شريف فاروق ووزارة التموين والتجارة الداخلية يكنّان كل التقدير والاحترام للأشقاء السودانيين المتواجدين على أرض مصر، في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأهاب المركز الإعلامي لوزارة التموين بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات.

السودانيين في مصر شريف فاروق وزارة التموين

