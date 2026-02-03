مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين

أعادت بردية مصرية قديمة، محفوظة داخل المتحف البريطاني، فتح باب الجدل حول حقيقة وجود "العمالقة" الذين ورد ذكرهم في العهد القديم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البردية، التي يعود تاريخها إلى نحو 3300 عام، تعرف باسم "أناستاسي I"، وهي ضمن مقتنيات المتحف البريطاني منذ عام 1839، قبل أن تعود مؤخرا إلى دائرة الضوء، ما جدد الاهتمام بمحتواها ودلالاتها التاريخية.

وتتضمن البردية وصفا لمواجهات مع شعب يعرف باسم "الشاسو"، قيل إن طول أفراد منه يتراوح بين "أربعة إلى خمسة أذرع"، أي ما يعادل ما يصل إلى نحو ثمانية أقدام، وهو طول يفوق بكثير متوسط أطوال البشر في تلك الحقبة.

ويرى مؤيدو هذه النظرية أن النص يعد واحدا من أندر الشواهد غير التوراتية التي قد تساند روايات العهد القديم عن العمالقة، والتي لا تقتصر على القصة الأشهر بين داود وجالوت، بل تتكرر في أكثر من موضع داخل النصوص الدينية.

ويشير باحثون إلى أن الذراع المصرية القديمة كانت تعادل نحو 20 بوصة، ما يعني أن أفراد "الشاسو" – إذا أخذ النص على محمله الحرفي – كانوا أطول بكثير من معظم سكان العالم القديم.

وتأخذ البردية شكل رسالة كتبت في فترة حرب، تصف تضاريس وعرة وتحديات عسكرية، وتحذر من أخطار كامنة في ممرات جبلية ضيقة.

غير أن منتقدين يرون أن النص ليس توثيقا تاريخيا حرفيا، بل رسالة تعليمية ساخرة كتبها الكاتب "حوري" إلى زميله "أمنمؤبي"، يسخر فيها من ضعف معرفته بالجغرافيا والتكتيك العسكري وإدارة الإمدادات.

