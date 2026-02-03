جثة في بطانية.. أب يقتل طفله ويلقيه أمام باب أمه في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مأساة إنسانية مروعة، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مقتله جراء تعذيب وحشي حتى الموت على يد والده الذي استخدم سلاحًا أبيض "شومة" لإنهاء حياته، قبل أن يلقي بجثته أمام باب والدته ويلوذ بالفرار، في واقعة هزت مشاعر الأهالي.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث ورد للواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بلاغ من المقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد بتلقيه إخطارًا من والدة الطفل بعثورها على نجلها "رضا م. م"، 7 سنوات، جثة هامدة أمام باب منزلها بدائرة القسم، وقد بدت على جسده آثار تعذيب واضحة.

شهادة الشقيق

وانتقل ضباط مباحث القسم فورًا إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، فيما كشفت تحريات رجال المباحث أن والد الطفل ويدعى "محمد م. م"، وشهرته "حماصة"، هو مرتكب الجريمة، بعد وصلة تعذيب قاسية أودت بحياة نجله الصغير.

وفجّر شقيق المجني عليه، ويدعى "محمود م. م"، 8 سنوات، مفاجأة مدوية خلال سؤاله، حيث أكد أن والده اعتدى على شقيقه بـ "شومة" أمام عينيه حتى فقد الوعي تمامًا، وتركه بالمنزل لمدة يوم كامل دون إسعاف، ثم عاد الأب في اليوم التالي ليجده قد فارق الحياة، فقام بلف الجثمان في بطانية، وحمله إلى منزل والدته، وترك جثة الطفل أمام الباب ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاونو مباحث قسم الخصوص من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وتم تحرير المحضر رقم 756 لسنة 2026 إداري الخصوص، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت دفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.