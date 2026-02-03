"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"

كتبت- فاطمة عادل:

أقام "جاسر. م"، يبلغ من العمر 33 عامًا دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بعد فترة زواج قصيرة، مبررًا طلبه بما وصفه بـ "تغير جذري ومفاجئ" في أفكار وسلوك زوجته تجاهه وتجاه الرجال بصفة عامة.

وقال الزوج، في دعواه التي حملت رقم 349 لسنة 2025، إنه تزوج من زوجته "جميلة. س" البالغة من العمر 28 عامًا بعد فترة تعارف تقليدية، مؤكدًا أن العلاقة خلال الخطوبة وبدايات الزواج كانت مستقرة ولم تشهد ما ينذر بوجود خلافات جوهرية، قبل أن يفاجأ بتغير واضح في طريقة تعامل زوجته داخل المنزل.

وأوضح أن زوجته أصبحت كثيرة الانتقاد، ودائمة الدخول في نقاشات حادة حول العلاقات الزوجية وحقوق المرأة، الأمر الذي انعكس على طبيعة الحياة بينهما، وجعل الأجواء اليومية مشحونة بالتوتر والخلافات المستمرة.

وأضاف الزوج أنه فوجئ بقيام زوجته بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر من خلالها محتوى يدعو إلى مقاطعة الزواج وينتقد الرجال بصورة عامة "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"، معتبرًا أن ما تطرحه يتسم بـ"عداء صريح" لفكرة الحياة الزوجية والاستقرار الأسري.

وأشار إلى أنه حاول التحاور معها بهدوء لمعرفة أسباب هذا التوجه، إلا أنها تمسكت بأفكارها، وأبلغته بعدم إيمانها باستمرار الزواج بالشكل التقليدي، واعتقادها بأن الرجل يمثل "طرفًا مهيمنًا" في العلاقات، وهو ما زاد من حدة الخلافات بينهما.

وأكد الزوج في دعواه أنه لم يتعرض لأي اعتداء بدني، إلا أن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق به، نتيجة استمرار الخلافات وغياب التفاهم ورفض الزوجة لمحاولات الصلح، أثر سلبًا على حالته النفسية وقدرته على التركيز في عمله.

وتابع أن زوجته اعتادت نشر تفاصيل الخلافات الزوجية على مجموعات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب النصائح من المتابعين، مع عرض جوانب من حياتهما الخاصة بصورة – على حد وصفه – تُكسبها تعاطف الآخرين وتدفعهم إلى المطالبة بالانفصال الفوري.

وأوضح الزوج أنه حاول إنهاء الخلافات بشكل ودي من خلال الطلاق بالتراضي، إلا أن الزوجة رفضت التوجه للمأذون وإتمام الإجراءات، مفضلة استمرار الخلافات وتوثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للضرر.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.

