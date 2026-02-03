بعد صيانتها.. 31 معدة تدعم خدمات "حي فيصل" بالسويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اصطفاف معدات وسيارات حي فيصل، وذلك لمتابعة عمليات رفع كفاءة معدات الأحياء والوقوف ميدانيًا على مدى جاهزيتها لتنفيذ الأعمال والخدمات اليومية المطلوبة داخل نطاق الحي.

وأكد محافظ السويس خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على هذه المعدات واستخدامها وفق الغرض المخصص لها، مع الالتزام التام بإجراء الصيانة الدورية لها بما يضمن استمرار كفاءتها الفنية وتحقيق أقصى استفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة الصيانة وتطبيقها بباقي أحياء المحافظة.

خطة الصيانة

وشمل الاصطفاف عرضًا لعدد 31 معدة وسيارة تم الانتهاء من صيانتها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة معدات حي فيصل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، حيث قدم رئيس حي فيصل عرضًا تفصيليًا حول خطة الحي التي تم تنفيذها لصيانة هذه المعدات والسيارات لرفع كفاءتها التشغيلية.

ووجه المحافظ بضرورة الجاهزية الكاملة لكافة معدات الحي وسائقيها، وسرعة التدخل الميداني في مواقع العمل المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي حي فيصل، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء عارف البركاوي السكرتير المساعد، والعميد محمد خيري رئيس حي فيصل، واللواء حسام الدين مصطفي مستشار المحافظ للشئون الفنية، ولفيف من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية.