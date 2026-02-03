برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ إسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 77.58%.

وأوضح المحافظ تفاصيل النتائج، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 119,958 طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا 118,597 طالبًا، فيما نجح منهم 92,008 طلاب، مؤكدًا أن عمليات التصحيح والرصد تمت بدقة متناهية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

نتائج الإعدادية المهنية

وفيما يخص المسارات التعليمية الأخرى، أشار "عطية" إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية بلغت 75.91%، حيث نجح 1,431 طالبًا من إجمالي 1,885 طالبًا حضروا الامتحانات، مما يعكس استقرار العملية التعليمية في هذا القطاع.

وعلى صعيد ذوي الهمم، حقق طلاب إعدادية النور للمكفوفين وإعدادية الصم وضعاف السمع نتائج استثنائية ومتميزة، حيث بلغت نسبة النجاح 100% لكل منهما، ونجح جميع المتقدمين للامتحانات، والبالغ عددهم 11 طالبًا للمكفوفين، و24 طالبًا للصم وضعاف السمع.

دقة وشفافية

واختتم محافظ القليوبية تصريحاته بالتأكيد على أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية، لافتًا إلى أن اعتماد النتيجة جاء بعد الانتهاء الكامل من مراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة.