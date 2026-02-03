خايف من المحضر.. سائق سيارة يدهس شابًا ويفر هاربًا

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالإصطدام بأحد الأشخاص وفراره بالقاهرة.

بالفحص وبسؤال المجني عليه (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - مصاب بكسور متفرقة بالجسم) أفاد بأنه حال عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام أول إصطدمت به سيارة نقل نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وفرت هاربة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية مساءلته قانونياً.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

