تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة ترتيبات مرورية خاصة، لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة السيارات، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية بكوبري التسعين الجنوبي في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المعادي.

وأوضحت مصادر أمنية أن الأعمال تستلزم غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي في الاتجاه القادم من محور التسعين نحو المعادي، لمدة 3 أسابيع، اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الحركة المرورية للقادمين من شارع التسعين الجنوبي، باستكمال السير أعلى كوبري التسعين ثم الاتجاه إلى محور المشير طنطاوي، والدوران والعودة من مطالع ومنازل كوبري الواحة وصولًا إلى مسطح كوبري التسعين، ثم الطريق الدائري في اتجاه مناطق المعادي.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية والتحذيرية، لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال فترة التنفيذ.

