الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت تحقيقات نيابة باب شرقي في الإسكندرية عن تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر ملقاة بمنطقة الأزاريطة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمطعم شهير أقدم على قتلها بدافع السرقة، وذلك في القضية التي تباشر فيها النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار سامح حشيش، رئيس النيابة، وبمشاركة كل من المستشار أحمد الشناوي، مدير النيابة، والمستشار عبد الرحمن حموده، والمستشار محمد عفيفي، وكلاء النائب العام.

وتبين من التحقيقات أن أحداث الواقعة تعود ليوم 31 يناير الماضي، حين أنهى المتهم "م.س.ع"، المقيم بمحافظة سوهاج وله عنوان آخر بشارع خالد بن الوليد، عمله بمطعم شهير في منطقة ميامي، وعاد إلى شقته "المستأجرة" في تمام الساعة الثالثة فجرًا، لتوقفه المجني عليها "ض.ع.أ"، التي تعاني من نسبة إعاقة ذهنية، سائلة إياه عن إمكانية استئجار شقة أو غرفة في فندق قريب.

استدراج وسرقة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل الموقف وأخبر الضحية بأن لديه شقة سكنية، مستدرجًا إياها إلى مسكنه، حيث طلب منها إقامة علاقة ووعدها بالزواج العرفي، وأثناء ذلك لاحظ وجود "كيس" ملفوف بين طيات ملابسها، فعقد العزم على سرقتها، وبالفعل انتظر استغراقها في النوم واستولى على الكيس الذي عثر بداخله على مبلغ 8200 جنيه وهاتف محمول، ثم غادر الشقة تاركًا إياها.

وبحسب اعترافات المتهم المسجلة، عاد إلى الشقة بعد مرور ساعة ونصف، لتكتشف المجني عليها السرقة وتهدده بفضح أمره، فقرر التخلص منها فورًا، حيث وضع وسادة على وجهها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم توجه لشراء حقيبة سفر كبيرة الحجم ووضع الجثة بداخلها تمهيدًا للتخلص منها.

الهروب والقبض

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه استقل سيارة تاكسي من منطقة خالد بن الوليد قاصدًا منطقة الجمرك، إلا أنه عند وصوله إلى الكورنيش شاهد كمينًا للشرطة، فطلب من السائق العودة مبررًا ذلك بحيازته لقطعة حشيش، وعند وصوله إلى منطقة الأزاريطة نزل من التاكسي وترك الحقيبة في الطريق العام وفر هاربًا إلى القاهرة قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في القبض عليه.

وكان قسم شرطة باب شرقي قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على الجثة، ونجح فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع الأمن العام في كشف الملابسات من خلال فحص كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة إلقاء الحقيبة من التاكسي، وبضبط السائق أقر بتوصيل المتهم ومعه الحقيبة من منطقة ميامي، ليتحرر المحضر رقم 1091 لسنة 2026 باب شرقي وتتولى النيابة التحقيق.