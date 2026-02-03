إعلان

رئيسة وزراء إيطاليا تزور الجزائر بعد شهر رمضان.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

07:37 م 03/02/2026

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

وكالات

أفادت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء، بأن جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، ستقوم بزيارة إلى الجزائر بعد شهر رمضان.

وجاء في بيان للرئاسة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من ميلوني، تطرقا فيها إلى "التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا الصديقة، والقمة المرتقبة الأوروبية -الأفريقية".

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تحادثا عن "مكافحة الهجرة غير الشرعية، والزيارة المقبلة لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي للجزائر، بعد شهر رمضان الكريم، لتكون سانحة لتأسيس غرفة التجارة الجزائرية - الإيطالية التي اقترحتها جورجيا ميلوني".

من جهة أخرى، استقبل الرئيس الجزائري في وقت سابق اليوم، باولو رانجيل، وزير الخارجية البرتغالي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا رئيسة وزراء إيطاليا تزور الجزائر عبد المجيد تبون

