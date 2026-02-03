إعلان

رئيس "صحة النواب" لأعضاء اللجنة: "انسوا البيروقراطية"

كتب : نشأت حمدي

07:55 م 03/02/2026

النائب الدكتور شريف باشا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، اليوم، محاور عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، في إطار وضع رؤية شاملة للنهوض بملف الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف باشا، خلال الاجتماع، أن لجنة الصحة قطعت شوطًا مهمًا في دراسة عدد من الملفات الحيوية، وأسفرت مناقشاتها السابقة عن توصيات واضحة، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية يتمثل في تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الصحة أن الدولة تمتلك تشريعات وأفكارًا متقدمة في القطاع الصحي، إلا أن النجاح يتطلب متابعة دقيقة للتنفيذ، ورقابة مستمرة على الأداء، وقياسًا حقيقيًا للنتائج، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمة الصحية للمواطن.

وشدد باشا على أهمية تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية التي تعيق سرعة الإنجاز، داعيًا أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل اللجنة، وفتح نقاش جاد وبنّاء حول القضايا الجوهرية المرتبطة بالقطاع الصحي، معقبا :"انسوا البيروقراطيّة.. نمتلك أفكارًا قوية و التحدي الحقيقي في المتابعة والتنفيذ".

وأشار إلى أن اختلاف وجهات النظر وتعدد الأفكار يمثل عنصر قوة وليس عائقًا، طالما يصب في النهاية في خدمة المصلحة العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تعكس جدية الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب الدكتور شريف باشا لجنة الصحة بمجلس النواب تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
أخبار المحافظات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟
نصائح طبية

جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟
بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب
زووم

بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد