رئيس "صحة النواب" لأعضاء اللجنة: "انسوا البيروقراطية"

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، اليوم، محاور عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، في إطار وضع رؤية شاملة للنهوض بملف الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف باشا، خلال الاجتماع، أن لجنة الصحة قطعت شوطًا مهمًا في دراسة عدد من الملفات الحيوية، وأسفرت مناقشاتها السابقة عن توصيات واضحة، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية يتمثل في تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الصحة أن الدولة تمتلك تشريعات وأفكارًا متقدمة في القطاع الصحي، إلا أن النجاح يتطلب متابعة دقيقة للتنفيذ، ورقابة مستمرة على الأداء، وقياسًا حقيقيًا للنتائج، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمة الصحية للمواطن.

وشدد باشا على أهمية تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية التي تعيق سرعة الإنجاز، داعيًا أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل اللجنة، وفتح نقاش جاد وبنّاء حول القضايا الجوهرية المرتبطة بالقطاع الصحي، معقبا :"انسوا البيروقراطيّة.. نمتلك أفكارًا قوية و التحدي الحقيقي في المتابعة والتنفيذ".

وأشار إلى أن اختلاف وجهات النظر وتعدد الأفكار يمثل عنصر قوة وليس عائقًا، طالما يصب في النهاية في خدمة المصلحة العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تعكس جدية الدولة في تطوير المنظومة الصحية.