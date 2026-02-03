إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه

صرح شعبان سعيد المحامي بالنقض، ومحامي الفنان محمود حجازي بإخلاء سبيل موكله بكفالة مالية قدرها 50 آلف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق أبوالعلا، ألقت القبض على الفنان محمود حجازي لاتهمامه بالتحرش بفتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بتحرير محضر ضد الفنان محمود حجازي لتحرشه بفتاة داخل فندق.

فور تلقي البلاغ، أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم ضبط الفنان واقتياده لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.