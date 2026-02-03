بمنحة 75%.. الماجستير والدكتوراه في "الدراسات الهلينستية" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عبر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، عن فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية من جامعة الإسكندرية لخريجي الجامعات، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى الثامن والعشرين من شهر فبراير 2026.

يأتي هذا البرنامج الأكاديمي ثمرة للتعاون الثلاثي بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة "فاردينويانيس" اليونانية، وجامعة الإسكندرية، حيث يوفر المركز بالتعاون مع المؤسسة اليونانية منحة دراسية تغطي 75% من قيمة الرسوم للمتقدمين، في حين يركز المحتوى العلمي للبرنامج على استكشاف "العصر الذهبي" لتاريخ الإسكندرية، بدءًا من تأسيس المدينة وصولًا إلى نهاية العصر البطلمي وعهد الملكة كليوباترا السابعة.

شروط القبول

وحددت الإدارة شروط التسجيل لنيل درجة الماجستير بضرورة حصول الطالب على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام "جيد"، وذلك لضمان الكفاءة الأكاديمية للملتحقين بالبرنامج المتخصص.

كما اشترطت الإدارة للتسجيل في مسار نيل درجة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية، أن يكون الطالب قد حصل مسبقًا على درجة الماجستير في تخصص الدراسات الهلينستية ذاته، أو في فرع التخصص الدقيق من إحدى الجامعات المعتمدة رسميًا من قبل المجلس الأعلى للجامعات.