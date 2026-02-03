يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد

جزء من حل أزمة الزمالك.. أول تعليق من دونجا بعد انتقاله إلى النجمة السعودي

انتقل الدولي المصري إبراهيم عادل إلى نورشيلاند الدنماركي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، من الجزيرة الإماراتي، مع بند أحقية الشراء.

ورغم انتقال إبراهيم عادل إلى الدوري الدنماركي، إلا أن جلسة تصوير اللاعب تم إجراؤها في مصر، بسبب ملكية نادي نورشيلاند.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نورشيلاند الدنماركي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لإبراهيم عادل من داخل ملعب "رايت تو دريم" في مصر، وعلق: "مرحبًا إبراهيم عادل، أبرم نادي نوردشيلاند اتفاقية إعارة مع اللاعب المصري الهجومي إبراهيم عادل (24 عامًا)، الذي يلعب حاليًا لنادي الجزيرة في أبوظبي. تمتد الإعارة حتى نهاية الموسم، وتتضمن خيار الشراء".

معلومات عن نادي نورشيلاند الدنماركي

في عام 2016، استحوذت أكاديمية Right to Dream على نادي نورشيلاند الدنماركي، لتصبح أول مؤسسة أفريقية تستحوذ على نادٍ في أوروبا، وفقًا للموقع الرسمي لنادي نورشيلاند الدنماركي.

وفي عام 2018، أطلق نادي نورشيلاند الدنماركي فريقًا لكرة القدم النسائية، الفريق إنجاز الصعود مرتين متتاليتين، وحصد المركز الثالث في أول مواسمه في الدرجة الأولى، وفاز بلقب كأس الدنمارك 2020.

وقامت مجموعة منصور، لمالكها رجل الأعمال المصري "السير محمد منصور"، باتفاقية شراكة مع Right to Dream، عام 2021، وضخت مجموعة منصور استثمارات بقيمة 100 مليون يورو، تضمنت إطلاق أكاديمية جديدة في مصر، بالإضافة إلى الاستحواذ على نادي توت (مسار حاليًا)، والذي يضم فريقًا نسائيًا محترفًا وفريقًا للرجال.

لهذا قام إبراهيم عادل بجلسة تصوير تقديمه لاعبًا لنادي نورشيلاند الدنماركي، في أكاديمية رايت تو دريم في مصر، حيث يتدرب فريق مسار حاليًا.

وتمتلك أكاديمية رايت تو دريم 3 أندية حول العالم، مسار المصري، نورشيلاند الدنماركي، سان دييجو الأمريكي.

