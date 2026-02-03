قررت النيابة العامة بالقاهرة، عرض الفتاة صاحبة البلاغ المقدم ضد الفنان "م. ح"، والتي تتهمه بالتحرش بها بالقوة داخل غرفة بأحد الفنادق بالقاهرة، على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

كان قد ورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة يفيد اتهام الفنان "م. ح" بالتحرش بسيدة، حيث ذكرت مقدمة البلاغ أنه تحرش بها أثناء تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وخلال التحقيقات، قال الفنان أمام رجال المباحث إنه تعرف على الفتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإنه التقى بها داخل غرفتها بالفندق قبل نحو شهر، بدعوى وجود علاقة عمل تجمع بينهما.

