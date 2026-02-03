إعلان

21 فبراير.. أولى جلسات محاكمة محمود حجازي في قضية ضرب زوجته

كتب : محمود الشوربجي

07:36 م 03/02/2026

الفنان محمود حجازي

حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 21 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي، في اتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بسبب خلافات أسرية.

كانت النيابة العامة في أكتوبر، قررت إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي، بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية اتهامه بضرب زوجته وإصابتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اتهام زوجة الفنان محمود حجازي له بالاعتداء عليها والتسبب في إصابات لها لخلافات أسرية، بمدينة 6 أكتوبر.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته، وذكرت مقدمة البلاغ أن حجازي اعتدى عليها، وألحق إصابات بها لخلافات أسرية، بمدينة 6 أكتوبر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

