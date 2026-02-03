إعلان

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟

كتب- أحمد الضبع:

03:00 م 03/02/2026

ارتداء الجوارب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يضطر بعض الأشخاص إلى ارتداء الجوارب لفترات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميا، دون معرفة الآثار المترتبة على هذه العادة، التي قد تسبب مشكلات جلدية ودورانية تستدعي الانتباه، خاصة لدى من يعانون من تعرق شديد أو أمراض مزمنة.

وأكد الدكتور فيجسفاران بالاسوبراهمانيان، استشاري طب النوم وجراحة الرئة بمستشفى ياشودا في حيدر أباد، أن ارتداء الجوارب لفترات طويلة - مثل أكثر من 8 ساعات - قد يؤثر سلبا على الدورة الدموية ويسبب مشكلات صحية في القدمين، خاصة إذا كانت الجوارب ضيقة أو غير قابلة للتهوية، وفقا لموقع indianexpress.

وأضاف بالاسوبراهمانيان أن ارتداء الجوارب الضيقة قد يعيق تدفق الدم الطبيعي في القدمين، مما يعرض الشخص للشعور بـ التنميل أو التورم، ويزيد من احتمالات ضعف الدورة الدموية على المدى الطويل، وهو أمر قد يكون أخطر لدى كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتابع أن عدم تغيير الجوارب بانتظام وارتدائها لفترات متواصلة يخلق بيئة دافئة ورطبة حول القدمين، ما يشجع نمو البكتيريا والفطريات، وقد يؤدي إلى التهابات جلدية أو فطرية مثل التهاب القدم الرياضي.

وأشار خبراء الصحة إلى أهمية اختيار جوارب مصنوعة من خامات قابلة للتنفس مثل القطن، وتغييرها بشكل دوري خلال اليوم، لتقليل تراكم العرق والرطوبة وحماية الجلد من التهيج والعدوى.

كما ينصح الأطباء بترك القدمين بدون جوارب لفترات قصيرة للسماح للجلد بالتنفس وتجديد نفسه.

ارتداء الجوارب الجوارب الجوارب الضيقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب
زووم

بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
"الأهلي طلب الضعف".. تطورات مفاوضات رحيل أحمد عبدالقادر للكرامة
رياضة محلية

"الأهلي طلب الضعف".. تطورات مفاوضات رحيل أحمد عبدالقادر للكرامة
حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
حوادث وقضايا

لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد