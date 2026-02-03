ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟

يضطر بعض الأشخاص إلى ارتداء الجوارب لفترات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميا، دون معرفة الآثار المترتبة على هذه العادة، التي قد تسبب مشكلات جلدية ودورانية تستدعي الانتباه، خاصة لدى من يعانون من تعرق شديد أو أمراض مزمنة.

وأكد الدكتور فيجسفاران بالاسوبراهمانيان، استشاري طب النوم وجراحة الرئة بمستشفى ياشودا في حيدر أباد، أن ارتداء الجوارب لفترات طويلة - مثل أكثر من 8 ساعات - قد يؤثر سلبا على الدورة الدموية ويسبب مشكلات صحية في القدمين، خاصة إذا كانت الجوارب ضيقة أو غير قابلة للتهوية، وفقا لموقع indianexpress.

وأضاف بالاسوبراهمانيان أن ارتداء الجوارب الضيقة قد يعيق تدفق الدم الطبيعي في القدمين، مما يعرض الشخص للشعور بـ التنميل أو التورم، ويزيد من احتمالات ضعف الدورة الدموية على المدى الطويل، وهو أمر قد يكون أخطر لدى كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتابع أن عدم تغيير الجوارب بانتظام وارتدائها لفترات متواصلة يخلق بيئة دافئة ورطبة حول القدمين، ما يشجع نمو البكتيريا والفطريات، وقد يؤدي إلى التهابات جلدية أو فطرية مثل التهاب القدم الرياضي.

وأشار خبراء الصحة إلى أهمية اختيار جوارب مصنوعة من خامات قابلة للتنفس مثل القطن، وتغييرها بشكل دوري خلال اليوم، لتقليل تراكم العرق والرطوبة وحماية الجلد من التهيج والعدوى.

كما ينصح الأطباء بترك القدمين بدون جوارب لفترات قصيرة للسماح للجلد بالتنفس وتجديد نفسه.