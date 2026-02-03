بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في حريق مصنع جبس أبوزنيمة

قررت محكمة جنح شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمين في التسبب بحريق مصنع جبس "نجمة سيناء" بمدينة أبو زنيمة، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، مع استعجال تقرير اللجنة المشكلة من السلامة والصحة المهنية وشركة المنجنيز والمعمل الكيماوي، الخاص بتحديد الخسائر والأضرار المادية، وتحديد المتسببين في الحادث.

وكانت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، قررت التحفظ على العاملين المصابين، ومدير وصاحب شركة المنجنيز، ومشرف الشركة خلال العمل، على ذمة التحقيقات لتحديد المتسبب في حريق المصنع، كما أصدرت تصريح بدفن العامل الذي توفي في الحريق خلال أعمال الصيانة، وتسليم جثته لذويه، وتشكيل لجنة من السلامة والصحة المهنية، وشركة المنجنيز، لحصر التلفيات والأضرار الناجمة بالمصنع جراء الحريق، إضافة إلى انتداب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واندلع حريق هائل في مصنع نجمة سيناء للجبس مساء السبت الماضي، خلال قيام إحدى الشركات الخاصة بعمل حماية حول 3 خزانات المازوت، لتشغيل فرن المصنع لبدء الأعمال، مما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات المازوت.

وجرى الدفع بالعديد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وقامت شركات البترول والحماية المدنية بمدن رأس سدر وابورديس، وشركات المياه والصرف الصحي، وسيارات الأهالي بالمشاركة في السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال نتيجة الاشتعال، جرى نقلهم إلى مستشفى رأس سدر العام، وتنوعت الإصابات ما بين حريق في القدم وكسر في الحوض، وتوفي أحد العمال المصابين داخل مستشفى رأس سدر متأثرا بإصابات عميقة، ومازال يوجد 2 من المصابين يتلقون العلاج.

وكشف مصدر مسئول بمدينة أبوزنيمة، سبب اشتعال الحريق بالمصنع، مؤكدا أن الحريق ناتج عن انفجار خزانات المازوت خلال قيام أحد الشركات الخاصة بأعمال الصيانة بالمصنع.