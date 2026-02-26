أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية بتجديد حبس المتهم بقتل فتاة في مدينة الخصوص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

معاينة تصويرية لمسرح الجريمة

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى موقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية لمكان الجريمة، حيث أقدم المتهم على الاعتداء على المجني عليها باستخدام سكين، بعدما رفضت الارتباط به.

تشييع الجثمان في مشهد مؤثر

وشيّع أهالي مدينة الخصوص جثمان الفتاة إلى مثواها الأخير عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أسرتها وذويها، فيما طالب الأهالي بسرعة القصاص من الجاني.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على الفتاة وتسديد طعنة نافذة لها في منطقة البطن، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

