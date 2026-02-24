كشف جيران الفتاة التي قُتلت على يد شاب بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدين أن أسرتها تقطن المنطقة منذ عدة أشهر فقط، وأنهم معروفون بحسن السيرة والسلوك.

وقال أحد الجيران: "هما ناس في حالهم، وما سمعناش عنهم غير كل خير".

وأشار الجيران إلى أنهم علموا بالحادث بعد أن أقدم المتهم على طعن الفتاة بسكين، وحاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. وأضافوا أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم فور ارتكابه الواقعة، وسلموه لرجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشيّع أهالي مدينة الخصوص جثمان الفتاة إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أسرتها وذويها، مطالبين بسرعة القصاص من الجاني. وجاء تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، حيث خيّم الحزن على أهالي المدينة الذين ودّعوا الفتاة في مشهد مؤثر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليها وتسديد طعنة نافذة لها في منطقة البطن، ما أسفر عن وفاتها على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

