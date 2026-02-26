الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة 7 متهمين، بينهم ربة منزل، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل، لضم دفتر السيارات المتحفظ عليها ودفتر أحوال القسم والمرافعة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

تفاصيل الواقعة

ترجع بداية القضية رقم 18076 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ضبط شقة بها كميات كبيرة من مخدر الحشيش وضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من ذات المخدر تزن نحو طن .

كانت معلومات أكدتها التحريات وردت لضباط المباحث تفيد تكوين كل من "ع.م.ك" عاطل و"ال.ال.ال" عاطل و"ش.ح.ص"عاطل و"م.ع.أ" عاطل و"أ.ح.غ" عاطل و"م.ال.ع" عاطل و"ع.ع.ال" ربة منزل، تشكيلًا عصابًيا للاتجار في المواد المخدرة لجوهر الحشيش.

8860 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهمة السابعة وبحوزتها 6 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بمسكن المتهم الأول على 37 جوال بلاستيك يحوي 8800 طربة حشيش.

فيما ضُبط داخل سيارة المتهم الخامس على 24 طربة حشيش، وبضبط المتهمين الثالث والرابع خلال قيادة الثالث سيارة عثر معهم على 30 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

سقوط التشكيل العصابي

وأقر المتهمان بكونهما أعضاء ضمن التشكيل العصابي من الأول والثاني ويمثل دورهما في تسليم المواد المخدرة وتخزينها بالوحدة السكنية الخاصة بالمتهم الأول بمنطقة الرمل.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.