إعلان

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس

كتب : أحمد عادل

12:39 م 26/02/2026

محكمة القاهرة الاقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة التيك توكر المعروف بـ"مداهم" في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 5 مارس المقبل.

إحالة مداهم للمحاكمة بتهمة بث محتوى خادش

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر المعروف باسم "مداهم" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بلغت 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، اعتمد على بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا ومشاهد منافية للآداب العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تنفيذًا لأمر الضبط الصادر بحقه على خلفية نشره محتوى مصوَّر يخالف القيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحريات إلى أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تتبع نشاط المتهم الذي أنشأ وأدار صفحات إلكترونية بث من خلالها محتوى يعتدي على الثوابت الأخلاقية للمجتمع بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية طائلة بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، فضلًا عن تأسيس شركات لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي الأموال التي جرى غسلها بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لبدء محاكمته أمام المحكمة المختصة.

إقرأ أيضًا:

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل

طعنة انتقام تشعل النار في بيت العيلة.. مندوب مبيعات يقتل عمه في بولاق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القاهرة الاقتصادية التيك توكر مداهم محاكمة التيك توكر مداهم تأجيل محاكمة مداهم محتوى خادش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة
أخبار المحافظات

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة

وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة
أخبار المحافظات

وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة
"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب
حوادث وقضايا

"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب
عشيقة أنور تستولى على أمواله واختطاف نجل نادر في الحلقة الثامنة من مسلسل
دراما و تليفزيون

عشيقة أنور تستولى على أمواله واختطاف نجل نادر في الحلقة الثامنة من مسلسل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"