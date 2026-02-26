جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بـ مستشفى شرم الشيخ الدولي، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والمترددين على المستشفى.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدًا أهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية وفق أعلى معايير الجودة.

المحافظ يتابع الحالات المرضية

كما اطمأن خلال الزيارة على الحالة الصحية للمرضى داخل وحدة الغسيل الكلوي، وتفقد انتظام العمل بها، إضافة إلى متابعة العيادات الخارجية.

المحافظ يستمع لمطالب المواطنين

واستمع إلى مطالب المواطنين والمترددين على المستشفى، موجهًا بسرعة دراسة تلك المطالب، والعمل على تلبيتها وفق الإجراءات المنظمة، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة.

عرض وافي عن أقسام وخدمات المستشفى

وقدم الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، عرضا لحجم الخدمات الصحية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إلى جانب التحديات التشغيلية التي تواجه المنظومة، وملاحظات وشكاوى المواطنين الواردة ضمن آليات المتابعة.

اجتماع لبحث التحديات التي تواجه منظومة العمل

وأعلن المحافظ أنه سيجري عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل، يضم مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مديرية الصحة ومدير هيئة الرقابة الصحية بالمحافظة، إلى جانب الجهات المعنية، لبحث التحديات المطروحة ودراسة مقترحات الحلول المناسبة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أكد على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين والزائرين، مشددًا على دعم جهود تطوير القطاع الصحي بمحافظة جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أيمن رخا، رئيس الإقليم مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد عبد الحميد، مدير المستشفى، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.