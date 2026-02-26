فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، العاملين بالمركز التكنولوجي بحي غرب شبين الكوم، ووجه تعنيفًا مباشرًا بسبب تأخر تسليم "بيان صلاحية" لأحد المواطنين، مؤكدًا بصوت حاسم: "المواطن ماله.. يستلمها دلوقتي"، وأمر بإنهاء الإجراء فورًا دون تأجيل.

زيارة مفاجئة تكشف المخالفات

رصد المحافظ خلال جولته المفاجئة مستوى الأداء داخل المركز، وتابع آلية استقبال طلبات المواطنين وسرعة إنجازها، موجهًا بضرورة الالتزام بالدقة والانضباط وتيسير الخدمات دون تعطيل.

إحالة 26 موظفًا للتحقيق

وكان المحافظ قد قرر إحالة 26 موظفًا للتحقيق لعدم الانضباط والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس مصالح المواطنين.

توجيهات بتحسين الخدمة

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم الخدمة الحكومية بصورة لائقة وسريعة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين، مع المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.