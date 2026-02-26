تفاصيل البلاغ وبداية الواقعة

شهدت منطقة سرياقوس التابعة لمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية راح ضحيتها طالب بالثانوية الأزهرية، بعدما اعتدى عليه 4 أشخاص بأسلحة بيضاء خلال توجهه لأداء صلاة التراويح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين خلال أقل من 24 ساعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة بدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لبدء أعمال الفحص والتحري وكشف ملابسات الواقعة.

هوية المجني عليه

كشفت التحريات أن المجني عليه يُدعى “وليد محمد رجب”، 17 عامًا، طالب بالثانوية الأزهرية، ومقيم بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز، وأنه تعرض للاعتداء أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح.

تفاصيل الاعتداء

أوضحت التحريات أن 4 أشخاص اعترضوا طريق الطالب، واعتدوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء، حيث وجهوا له عدة طعنات نافذة أسقطته أرضًا غارقًا في دمائه. وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

ضبط المتهمين خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وهم: “محمود.ن”، و“محمد.ع”، و“أشرف.س”، و“رضا.ب”. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة من معاوني مباحث مركز شرطة الخانكة في ضبطهم جميعًا خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

اعترافات المتهمين وقرار النيابة

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.