البحيرة - أحمد نصرة:

كشف زوج السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول أثناء الاعتداء عليها وإلقائها بإحدى الترع بنطاق مركز دمنهور، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، موضحًا سبب عدم تدخله لإنقاذها رغم ظهوره صوتيًا في المقطع.

"كنت متكتف عالنخلة"

أكد الزوج أن الشخص الذي كان يقوم بالتصوير نجله، وأن الصوت الظاهر في الفيديو صوته هو، موضحًا أنه لم يتمكن من النزول أو التدخل لأنه كان أعلى نخلة يقوم بعملية تقليمها، وربط نفسه بحبل إضافي خوفًا من السقوط لعدم تخصصه في هذا العمل.

وأضاف أنه كان مثبتًا بالحبال أعلى النخلة، ما حال دون تمكنه من النزول سريعًا لإنقاذ زوجته أثناء الاعتداء عليها.

اتهامات للأخ الأكبر

اتهم الزوج شقيقه الأكبر باعتياد الاعتداء عليه وعلى والده، بدافع رغبته في الاستحواذ على ميراث والدهما رغم كونه لا يزال على قيد الحياة.

وأشار إلى أن شقيقه يرفض تواجده أو تواجد زوجته داخل ممتلكات تخص والده، ما تسبب في تصاعد الخلافات الأسرية بينهما، وانتهت بالواقعة التي تم توثيقها بالفيديو.

خلفية الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كشفت ملابسات مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر اعتداء أحد الأشخاص على سيدة باستخدام "شومة" قبل إلقائها في مياه ترعة بدائرة مركز دمنهور.

وأوضحت التحريات أن طرفي الواقعة أشقاء، وأن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات أسرية على الميراث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

