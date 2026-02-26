شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعدما أقدمت زوجة على طعن زوجها بسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على تلبية دعوة إفطار لدى أسرة الزوج خلال شهر رمضان، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ في الصدر.

وتم نقل الزوج إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وُصفت حالته الصحية بأنها غير مستقرة.

بلاغ أمني وتحريات أولية

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان يفيد بوصول الشاب «معتصم ب.ح.ال.س» (27 عامًا) إلى المستشفى مصابًا بجرح نافذ في الصدر، وحالته حرجة ولا يمكن استجوابه في الوقت الحالي.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته «ح.م.ر» (25 عامًا)، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب رفض الزوجة الذهاب لتناول وجبة الإفطار لدى والدة الزوج.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج قام بالتعدي عليها بالضرب، ما دفعها إلى استخدام سلاح أبيض والتعدي عليه، محدثة إصابته.

زواج لم يتجاوز الشهر

وتبين من الفحص أن الزوجين حديثا الزواج، إذ لم يمضِ على ارتباطهما سوى شهر واحد فقط، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الزوجة.

وتم تحرير المحضر رقم 1362 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2026، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة كاملة.