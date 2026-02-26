بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن استقبال ميناء شرق بورسعيد لسفينة MATHILE OLDENDORFF على رصيف محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض، والتي تم افتتاحها رئاسيًا عبر الفيديو كونفرانس في نوفمبر 2025. وذلك في إطار استمرار النجاحات التشغيلية للميناء وقدرته على استقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة.

وتحمل السفينة MATHILE OLDENDORFF، القادمة من البرازيل، شحنة تُقدر بنحو 165 ألف طن من خام الحديد، لتُعد ثالث أكبر سفينة صب جاف يستقبلها الميناء منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب، بما يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في كفاءة الميناء وجاهزيته التشغيلية.

ويبلغ طول السفينة 300 متر، وعرضها 50 مترًا، وغاطسها 16.1 متر، الأمر الذي يؤكد كفاءة البنية التحتية وتوافر الأعماق المناسبة وجاهزية الأرصفة بميناء شرق بورسعيد لاستقبال السفن ذات الأحجام والحمولات الكبيرة، وفقًا لأعلى المعايير التشغيلية.

ويعزز هذا الحدث المكانة التنافسية لميناء شرق بورسعيد كمركز محوري لتداول بضائع الصب، ويدعم دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، في ضوء استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتواكب مع المعايير العالمية.