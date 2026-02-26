الرئيس اللبناني يدعو أبناء الجنوب إلى التطوع في الجيش

دعا الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أبناء الجنوب إلى التطوع في الجيش، موجها مختلف الوزارات بدعم صمود الأهالي.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله اليوم وفداً من المجلس البلدي في بلدة رميش الجنوبية برئاسة رئيس البلدية حنا العميل، إن "الجيش يوسع انتشاره في الجنوب فاتحاً يديه لأبناء المنطقة الذي يرغبون بالتطوع فيه، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة."

وأضاف أنه " وجَّه كافة التعليمات إلى مختلف الوزارات ولا سيما الخدماتية منها للقيام بما يلزم وتأمين ما يمكن تأمينه من مقومات لدعم صمود الأهالي"، مشيرا إلى أن "الجنوب وأبناءه عانوا الكثير على امتداد سنوات، لكنهم أعطوا الوطن بأسره أبلغ وأقوى رسائل الصمود والوطنية والتجذر بالأرض كقيمة وهوية".

وحيَّا الرئيس عون "أبناء الجنوب عموماً وبلدة رميش الحدودية خصوصاً على تشبثهم في أرضهم وتجذرهم فيها".