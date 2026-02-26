الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أشادت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، بالدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية، ودعم جهود الدولة في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف، والتي نظمتها المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية لنشر قيم الاعتدال والتسامح.

صحيح الدين الإسلامي

وثمنت نائب المحافظ جهود الأزهر الشريف في صون صحيح الدين الإسلامي، ومواجهة محاولات التشويه والتطرف، مؤكدةً أن الأزهر سيظل منارةً للعلم، ومنبرًا للوسطية، وحصنًا راسخًا لقيم الاعتدال وسماحة الإسلام في الداخل والخارج.

وأوضحت أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته الوطنية والدعوية، مواكبًا لخطط الدولة نحو بناء وعي جمعي مستنير، قائم على الفهم الصحيح للدين، بعيدًا عن مظاهر التشدد والانحراف الفكري، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال داخل المجتمع.

1600 رواق للأزهر بالمحافظات

وأشارت يسن، إلى التوسع في أروقة الجامع الأزهر لتغطي مختلف المحافظات والتي تجاوز عددها 1600 رواق لتعليم العلوم الشرعية والقرآن الكريم في جميع مدن ومراكز الجمهورية في خطوة استراتيجية مهمة لتعميق النهج الوسطي وغلق الطريق أمام الفكر المتطرف.

وأكدت اعتزاز محافظة الإسكندرية بعلاقات التعاون الوثيقة مع الأزهر الشريف، وحرصها على تقديم أوجه الدعم لمؤسساته التعليمية والدعوية داخل المحافظة، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، والتعاون في إصدار التراخيص، وتوفير المرافق اللازمة.

ذكرى السابع من رمضان

يشار إلى أن المجلس الأعلى للأزهر قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اعتبار السابع من رمضان من كل عام يومًا سنويًا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، تخليدًا لافتتاحه الأول عام 361هـ.