بالصور- تشييع جثمان شاب توفي خلال مباراة بدورة رمضانية في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:55 م 26/02/2026
    الحزن على وجوه المشيعين
    جنازة الراحل في طريقها للمقابر
    جنازة الراحل
    المئات من المواطنين في الجنازة
    الراحل
    مشاركة الأهالي في تشييع الجنازة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيّع المئات من أهالي قرية العتامنة والقرى المجاورة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، جثمان شاب في العقد الرابع من العمر، توفي متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم ضمن إحدى الدورات الرمضانية، وذلك مساء أمس عقب صلاة التراويح.

وسادت حالة من الحزن والبكاء بين أسرته وأصدقائه وأبناء القرية، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، في مشهد جنائزي مهيب خيمت عليه الصدمة والأسى.

تفاصيل الواقعة داخل الملعب

وتبين أن الشاب يُدعى أبو زيد صقر، 38 عامًا، وكان يشارك في مباراة كرة قدم بإحدى الدورات الرمضانية المقامة بالقرية، وأثناء اللعب تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ليسقط مغشيًا عليه داخل أرض الملعب.

وحاول المتواجدون إسعافه بشكل فوري، قبل نقله إلى المستشفى المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتوقف عضلة القلب، بحسب ما أفادت به المصادر الطبية.

تفاعل واسع ورسائل عزاء

وأثارت وفاة الشاب حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، خاصة أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات طيبة مع الجميع، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث نعاه أصدقاؤه وأقاربه بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومعبرين عن صدمتهم لرحيله المفاجئ.

وتعد الدورات الرمضانية من أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تشهد إقبالًا واسعًا في قرى ومراكز محافظة سوهاج خلال الشهر الكريم، إلا أن المناسبة تحولت في قرية العتامنة إلى حالة حداد بعد وفاة أحد أبنائها أثناء المشاركة في المنافسات.

