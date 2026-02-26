إعلان

قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن

كتب : أحمد عادل

12:53 م 26/02/2026

سارة خليفة

أجلت محكمة جنح القاهرة، محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف محمول إلى داخل محبسها، لجلسلة 5 مارس المقبل.

وكانت النيابه العامة قد أحالت سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة، بتهمة تهريب هاتف إلى داخل محبسها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل السجون.

محاكمة سارة خليفة في قضيتي المخدرات وهتك العرض

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، لجلسة 28 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

كما حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، جلسة 2 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سارة خليفة بتهمة احتجاز وهتك عرض سائقها الخاص في منزلها.

