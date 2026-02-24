أدلى المتهم بإنهاء حياة "فتاة الخصوص" بمحافظة القليوبية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، كاشفاً عن كواليس اللحظات الأخيرة والدوافع التي قادته لارتكاب جريمته البشعة وسط الشارع.

أقر المتهم بأنه كان يصر على الزواج من المجني عليها، مشيراً إلى أنه اعتبر مقابلة والدها له في وقت سابق "موافقة ضمنية"، لكنه صُدم لاحقاً بإبلاغ الأسرة له برفض الفتاة التام للارتباط به في الوقت الحالي، وهو ما أشعل نار الغضب والانتقام في قلبه.

وعن يوم الحادث، اعترف القاتل بأنه خطط للتخلص منها، حيث ظل يراقب تحركاتها وتتبعها حتى وصلت بالقرب من منزلها، وجلس على مقهى قريب مترصداً لحظة وصولها، وبمجرد ظهورها أمام البيت، باغتها بعدة طعنات نافذة بسلاح أبيض (سكين) سقطت على إثرها جثة هامدة.

وأضاف المتهم في أقواله: "حاولت الهرب فور طعنها، لكن الأهالي طاردوني وتمكنوا من الإمساك بي وتعدوا عليّ بالضرب قبل وصول رجال الشرطة".

من جانبها، أجرت جهات التحقيق معاينة تصويرية لمسرح الجريمة في حضور المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التوجيه بمراعاة التجديد في المواعيد القانونية، واستكمال سماع شهود العيان.

