شائعة التسمم تتبخر.. التحريات تكشف سر الوفاة الغامضة لأسرة محفظ القرآن بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:38 م 09/01/2026

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة وفاة أب واثنين من أبنائه، وإصابة الأم ونجل آخر، داخل مسكنهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن السبب وراء الوفاة والإصابات هو تسريب غاز داخل محل السكن، وليس تسممًا غذائيًا كما أُشيع في البداية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة، يعانون من أعراض صحية حادة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

و بالفحص، تبين وفاة الأب، وهو محفظ قرآن، واثنين من أبنائه فور وصولهم إلى المستشفى متأثرين باختناق نتيجة تسريب الغاز، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج اللازم، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة الطبية داخل العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما الصحية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، فيما تم التحفظ على مكان الواقعة، وتبين من الفحص عدم وجود شبهة تسمم غذائي، وأن تسريب الغاز داخل الشقة هو السبب المباشر في حدوث الوفاة والإصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت التصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث، وسؤال أهلية المتوفين، ومتابعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

مديرية أمن القليوبية الوفاة الغامضة لأسرة محفظ القرآن واقعة وفاة أب واثنين من أبنائه أسرة محفظ القرآن بشبرا الخيمة وفاة أسرة محفظ القرآن بسبب تسرب غاز

