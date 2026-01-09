القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر بمستشفى ناصر التخصصي بشبرا الخيمة، عن خروج الأم ونجلها بعد عمل غسيل معدة لهما إثر تعرضهما لاشتباه تسمم من وجبة كفتة بمنطقة شارع مصطفى أمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وجرى نقل جثامين الأب ونجليه الأوسط والأكبر إلى مشرحة زينهم بالقاهرة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق تمهيدًا لتشييع الجثامين بمسقط رأسهم بمحافظة المنوفية.

وأوضحت التحقيقات أن المنطقة لم تسجل أي حالات تسمم أخرى، مما يجعل البحث عن سبب الوفاة مستمرًا.

أسفر الحادث عن وفاة الأب ونجليه، وإصابة الأم وابن آخر. وجاءت أسماء الضحايا كالآتي:

المتوفون: محمد ع.م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب؛ أحمد م.ع.م، 21 سنة؛ حفصة م.ع، 18 سنة، الأبناء.

المصابون: زينب م.ع، 47 سنة، الأم؛ حمزة م.ع، 13 سنة، الابن.

نُقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية، ووُضع كل من الأم والابن تحت الملاحظة في العناية المركزة.

وقررت جهات التحقيق انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، للتأكد من سبب الوفاة بدقة، وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية، على أن يتم التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.

اقرأ أيضًا:

فاجعة بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة آخرين بتسمم غذائي

"بقايا كفتة".. اشتباه في تسمم غذائي أنهى حياة "أسرة شبرا الخيمة"

أب واثنين من أبنائه .. أسماء ضحايا حادث التسمم الغذائي بشبرا الخيمة

التحقيقات: لا حالات تسمم أخرى بالمنطقة واستمرار البحث في وفاة أسرة بشبرا الخيمة