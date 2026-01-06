إعلان

إعلان أسماء الناجحين في الاختبارات التحريرية لوظائف شركة مياه أسيوط

كتب : محمود عجمي

02:58 م 06/01/2026
أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أسماء الناجحين في الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة (محصل/قارئ) بنظام التعاقد، من المستوفين للشروط المعلنة بالمسابقة رقم (3) لسنة 2024، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة. وكانت الاختبارات قد أُجريت يوم 1 نوفمبر 2025 بقاعات كلية التجارة بجامعة أسيوط.

وأكد المهندس محمود شحاته محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن إعلان النتائج يأتي في إطار خطة الشركة الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.

وأضاف أنه سيتم تلقي التظلمات من المتقدمين الذين أدوا الاختبارات ولم ترد أسماؤهم ضمن كشوف الناجحين المرفقة، وذلك لمدة خمسة أيام، اعتبارًا من الأحد 11 يناير 2026 وحتى الخميس 15 يناير 2026، بقطاع الموارد البشرية بديوان (2) الكائن بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية، خلف أبراج الوطنية، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأوضح رئيس الشركة أن تقديم التظلم يستلزم سداد مبلغ 300 جنيه عن كل تظلم، لضمان الجدية، على أن يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية عقب الانتهاء من فحص التظلمات، مع إضافة أسماء من تم قبول تظلماتهم إلى كشوف المتقدمين المدرجين لإجراء المقابلة الشخصية.

واختتمت الشركة بيانها متمنيةً لجميع المتقدمين دوام التوفيق والنجاح.

شركة مياه الشرب بأسيوط وظائف شركة مياه أسيوط شركة مياه الشرب الوادي الجديد الناجحون لشغل وظيفة محصل قارئ

