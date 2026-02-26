اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية من العصر الطباشيري في مصر

شاركت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أهالي قرية بغداد بمركز باريس مأدبة الإفطار الرمضاني، وذلك في إطار جولة ميدانية موسعة تضمنت افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة. وجرى الافتتاح بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المعنية بقطاعات التموين والطب البيطري، للوقوف على جودة المعروضات ومدى ملاءمتها لاحتياجات "المواطنين".

تخفيضات كبرى وجهود لضبط الأسواق

شددت "المحافظ" خلال تفقدها أجنحة المعرض على ضرورة تكثيف جهود توفير كافة "السلع" الغذائية الأساسية، خاصة في القرى والمناطق النائية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل "المواطنين". وجرى التنسيق بين رئاسة مراكز المحافظة ومديرية التموين لضمان استمرارية ضخ المنتجات طوال الشهر الفضيل بأسعار تنافسية.

وأشادت حنان مجدي بتنوع المنتجات داخل "معرض" بغداد، والتي شملت سلعاً تموينية ودواجن وخضروات وفاكهة، حيث جرى طرحها بنسبة تخفيض تصل إلى 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية. وأكدت أن "المحافظة" تولي اهتماماً خاصاً بمركز "باريس" لضمان توافر "السلع" بالكميات المطلوبة والجودة العالية.

وأكدت "المحافظ" أن التواجد الميداني هو السبيل الوحيد لتقديم حلول جذرية للتحديات التي تواجه أهالي "باريس"، مشيرة إلى أن "معرض" أهلاً رمضان هو جزء من منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى "المحافظة" لتطويرها في كافة المراكز والقرى التابعة لها.