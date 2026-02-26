(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موقف بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير"، وفقا وكالة "سبوتنك" .

وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مسألة الأراضي هي أصعب مسألة في ملف التسوية الأوكرانية، لافتا إلى أن نظام كييف يبذل كل الجهود لسحب المساعدات المالية الأوروبية بدلا من البحث عن طرق التسوية السلمية، مشيرا إلى أن العمل الجدي للخبراء يجب أن يتم قبل اجتماعات التسوية في أوكرانيا.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن "محاولة تحديد مرحلة التسوية (الحالية) في أوكرانيا أو التكهن بها الآن ستكون أكبر خطأ".