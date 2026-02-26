إعلان

آخر تطورات قضية مقتل عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها

كتب : طارق الرفاعي

05:38 م 26/02/2026
    صورة الفتاة المجني عليها
    فاطمة وخطيبها
    فاطمة المجني عليها

تواصل جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد، أعمالها في واقعة وفاة الشابة فاطمة ياسر خليل، التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة أثناء زيارتها رفقة أسرتها لمنزل عائلة خطيبها بقرية الكاب جنوب المحافظة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع السيدة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، وذلك عقب عرضها على جهات التحقيق في إطار فحص ملابسات الواقعة التي شهدها منزل الأسرة خلال الزيارة العائلية.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة والنهائية للواقعة، والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة، اتخاذ إجراءات إضافية والتوصل إلى المتهم الرئيسي، وتمثيل الجريمة، لاستكمال الصورة الكاملة أمام جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

مقتل عروس بورسعيد أخبار بورسعيد النيابة العامة فاطمة ياسر عروس بورسعيد

