شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات المارة بنطاق القرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع شاب يُدعى "محمد صبري رمضان"، مقيم بقرية دنشواي، إثر تعرضه لحادث قطار، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ.

نُقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء، إلا أن الفحص الطبي أكد وفاته متأثرًا بإصابته، وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وتباشر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

أكد عدد من أهالي القرية، أن الشاب الراحل كان معروفًا بحسن الخلق والمشاركة في أعمال الخير، خاصة خلال شهر رمضان، حيث اعتاد التطوع يوميًا في تجهيز وجبات إفطار الصائمين والمساهمة في توزيعها على الأهالي.

وأشاروا إلى أن خبر وفاته شكل صدمة كبيرة لأسرته وأبناء القرية، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.