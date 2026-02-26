إعلان

79% من إيرادات مصر تأتي من حصيلة الضرائب خلال أول 7 أشهر من 2025-26

كتب : منال المصري

08:37 م 26/02/2026

وزارة المالية

ارتفعت الإيرادات الضريبية بموازنة مصر بشكل ملحوظ بنحو 31.4% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.408 تريليون جنيه.

بحسب التقرير المالي لوزارة المالية، فإن الإيرادات الضريبية تساهم بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات العامة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي.

وتعادل حصيلة الضرائب جنيه خلال فترة الدراسة 6.75% الناتج المحلي الإجمالي.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وجاء نمو الحصيلة بدعم زيادة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الاعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية.

بالإضافة الي التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت الي زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات.

