تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية

كتب : محمود الطوخي

08:10 م 26/02/2026

الجيش الأمريكي

قال موقع "والا" العبري، الخميس، إن من المتوقع أن يتزايد عدد القوات الأمريكية القادمة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة لمواجهة محتملة مع إيران.

وأوضح مصدر أمني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل في تنفيذ استعدادات لوجستية واسعة النطاق لاستيعاب هذه الحشود العسكرية، تشمل تطوير البنية التحتية وتأمين إمدادات الطاقة والغذاء اللازمة للوحدات القادمة لضمان جاهزيتها الكاملة.

وصول حاملة الطائرات

ووفقا للموقع العبري، تترقب مدينة حيفا وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تواصل تقدمها شرقا في البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الإسرائيلية.

وأكد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، أن الحاملة غادرت قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت صباح اليوم الخميس، بعد توقف قصير للتزود بالإمدادات والوقود، متجهة مباشرة نحو حيفا.

وتشير التقديرات إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر ستصل إلى المنطقة غدا الجمعة، في ظل تصاعد التوترات مع طهران وحشد كبير للقدرات النارية الأمريكية.

استنفار الأسطول الخامس

وصرح مسؤولون أمريكيون لشبكة "فوكس نيوز"، بأن مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين قلص عدد أفراده إلى الحد الأدنى الضروري لأداء المهام.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات احترازية تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية أو وقوع هجمات على إيران، في ظل تزايد الاستعدادات الحربية في مختلف ساحات الشرق الأوسط.

إيران إسرائيل القوات الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي

