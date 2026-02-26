تحسبا لهجوم على إيران.. أمريكا تخلي مقر أسطولها الخامس في البحرين

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الخميس، إن مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين قلص عدد أفراده إلى الحد الأدنى الضروري للمهمة، تحسبا لشن ضربات أمريكية محتملة على إيران.

وأوضح المسؤولون، أنه لم يتبقَ في المنشأة الحيوية سوى أقل من 100 فرد، في إجراء مماثل لما تم اتخاذه قبيل عملية "مطرقة منتصف الليل" في يونيو الماضي، حين استهدفت واشنطن مواقع نووية إيرانية بغارات جوية مكثفة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء الأربعاء، أن صور أقمار اصطناعية التقطتها شركة "بلانيت لابس" رصدت تحريك كافة السفن الأمريكية التي ترسو عادة في البحرين، مقر الأسطول الخامس، إلى عرض البحر في إجراء احترازي مثلما حدث قبيل العمليات العسكرية في يونيو الماضي خلال حرب الاثني عشر يوما.

استنفار عسكري واسع

وكثفت الولايات المتحدة من حشد أصولها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع استمرار المناقشات حول مستقبل برنامج طهران النووي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن البحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" يواصلون أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على جاهزية الطائرات، مما يسمح للحاملة بإجراء أكثر من 100 طلعة جوية يوميا والحفاظ على قوة جوية مستمرة في سماء المنطقة لضمان التفوق العملياتي الكامل.

حذر الرئيس دونالد ترامب في خطابه عن "حالة الاتحاد"، من أن إيران تملك "طموحات شريرة" بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن واشنطن لم تسمع بعد التعهّد المطلوب بأنها "لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

وأشار ترامب، إلى أن طهران تحاول البدء من جديد في بناء برنامج أسلحتها رغم تدمير المنشآت في الصيف الماضي، مشددا على أن الإيرانيين يسعون في هذه اللحظة لتحقيق "أهدافهم الخبيثة" رغم انخراطهم في مفاوضات جارية تهدف ظاهريا للوصول إلى تسوية سلمية.

وأكد الرئيس الأمريكي تفضيله لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، غير أنه شدد بوضوح على عدم السماح لإيران بوصفها "أكبر راعٍ للإرهاب في العالم" بامتلاك السلاح النووي.

ويرى مراقبون أن تقليص طواقم الأسطول الخامس، يمثل إشارة ميدانية قوية على جدية التهديدات الأمريكية، حيث تضع واشنطن كافة الخيارات العسكرية على الطاولة لضمان الامتثال التام لشروطها ومنع أي محاولة إيرانية لتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة دوليا، بما يحفظ أمن الحلفاء واستقرار ممرات الطاقة العالمية.